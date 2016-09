Raben kooperieren nicht mit Schummlern

Raben können Aufgaben lösen, die eine Kooperation mit Artgenossen voraussetzt. Damit besitzen sie eine Fähigkeit, die bislang nur bei wenigen Spezies wie Schimpansen und Elefanten beobachtet wurde. Die Raben merken sich auch jene Partner, die sie übers Ohr hauen und verweigern ihnen danach die weitere Zusammenarbeit.

Mehrere aktuelle Studien haben gezeigt, dass Raben zu den intelligentesten Vogelarten bzw. Tierarten überhaupt gehören. “Wir wissen bereits, dass Raben in freier Wildbahn in der Lage sind miteinander zu kooperieren, wenn sie ihre Jäger gemeinsam mobben”, sagt Kognitionsbiologe Jorg Massen von der Universität Wien. Zusammen mit Kollegen entwickelte er ein Experiment, welches mit in Gefangenschaft lebenden Raben durchgeführt wurde: Zwei Vögel mussten simultan an beiden losen Enden eines Seiles ziehen, damit sich eine Plattform mit zwei Stückchen Käse in ihre Reichweite bewegte. Zog nur ein Vogel alleine am Seil, schlüpfte dieses durch die Halterungen an der Plattform und keiner der Raben kam an den Käse.

“Ohne vorheriges Training haben die Raben diese Aufgabe durch Kooperation erfolgreich gelöst”, berichtet Massen, “jedoch arbeiteten sie nicht mit jedem Artgenossen gleich gut im Team: Mit befreundeten Vögeln kooperierten sie lieber als mit Feinden”.

Foto: Jorg Massen, Universität Wien

Höchst interessant war auch die Reaktion der Tiere, wenn einer der Vögel “schummelte” und nicht nur sein Stück Käse nahm, sondern auch das Stück seines Mithelfers. Die Opfer solchen unfairen Verhaltens merkten sich das und boykottierten in der Folge die Zusammenarbeit mit diesen Individuen.

“Eine so ausgereifte Art und Weise seinen Partner in Schach zu halten kannte man bis jetzt nur von Menschen und Schimpansen und stellt eine völlige Neuheit bei Vögeln dar”, sagt Massen.

Die Wiener Forscher stellen ihr Experiment in der Fachzeitschrift “Scientific Reports” vor.

Forschung: Jorg J.M. Massen, Caroline Ritter, Thomas Bugnyar, Universität Wien; in “Scientific Reports”, 5: 15021, 7.10.2015, http://dx.doi.org/10.1038/srep15021

